Гендиректор ООО «Профф» получил предупреждение за рекламу по телефону

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесло предупреждение генеральному директору ООО «Профф» по делу о нарушении закона о рекламе.

Ведомство рассмотрело жалобу гражданина, которому поступали звонки с рекламой покупки автомобиля без предварительного согласия. УФАС возбудило дело по части 1 статьи 18 закона о рекламе и признало рассылку нарушением.

Штраф заменили предупреждением, поскольку нарушение совершили впервые. По части 4.1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях за рекламу по сетям электросвязи с нарушением закона должностным лицам грозит штраф от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, юридическим лицам — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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