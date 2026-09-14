Угрожал врачу расправой: пьяный москвич пришел с ножом в поликлинику

В столице росгвардейцы задержали 51-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии пришел в поликлинику на перевязку и начал угрожать врачу ножом. Медработник нажал тревожную кнопку, сообщается в официальном канале ГУ Росгвардии по Москве в МАКС .

Инцидент случился в лечебном учреждении на улице Пестеля. Прибывшие по вызову росгвардейцы увидели в коридоре мужчину с голым торсом, он был пьян, а в руке держал нож. Сотрудники Росгвардии обезвредили и задержали нарушителя.

Оказалось, что 51-летний москвич пришел в поликлинику на перевязку травмированной ноги. Во время приема он начал вести себя агрессивно — достал нож и стал угрожать врачу расправой. Испугавшись за свою жизнь, медработник нажал тревожную кнопку.

Задержанного доставили в отдел полиции до выяснения обстоятельств, нож у дебошира отобрали. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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