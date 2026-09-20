Ветеран ВОВ войны Николай Рысев проголосовал на выборах в Электростали

В голосовании на выборах принял участие 100-летний житель Электростали, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин нашего города Николай Иванович Рысев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Несмотря на свой преклонный возраст, Николай Иванович решил не голосовать на дому, а пришел лично на избирательный участок. Его энергия, активная гражданская позиция и оптимизм вдохновляют каждого из нас.

«Николай Иванович, Вы наша гордость, живая история и истинный пример патриотизма для будущих поколений. Когда видишь такое неравнодушие к будущему родного города и страны, понимаешь, с кого нужно брать пример», — отметил глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Московской областной Думы продолжается до 20 сентября, участки будут открыты до 20:00. Принять участие в голосовании могут граждане РФ, достигшие 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.