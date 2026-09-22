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Кемеровчанина арестовали за дебош после отказа в знакомстве

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Житель Кемеровской области устроил дебош в самолете после отказа девушки познакомиться с ним. Суд арестовал его на 24 часа, сообщает Сiбдепо.

Житель Кемеровской области во время полета пытался познакомиться с девушкой, но получил отказ. После этого он начал нецензурно выражаться в адрес пассажиров и агрессивно вести себя с бортпроводниками.

Сотрудники полиции применили к мужчине физическую силу, задержали его и доставили в дежурную часть.

На пассажира составили протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна. От медицинского освидетельствования он отказался в присутствии свидетелей. Суд назначил мужчине арест на 24 часа.

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