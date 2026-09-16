Няня из Висконсина призналась в совращении 15-летнего подростка

Бывшая учительница и няня Эбигейл Фауст признала вину в совращении 15-летнего подростка из семьи, где работала. Прокуратура предложила три года условно, сообщает «Царьград» .

С 2021 года 25-летняя Эбигейл Фауст работала няней в семье пострадавшего в Миннесоте. По версии следствия, в 2024 году она домогалась подростка и склонила его к сексуальным отношениям.

За год до этого Фауст устроилась в начальную школу в Висконсине. Материалы дела указывают, что в 2024 году она прижала 11-летнего ученика к стене в классе и поцеловала его в губы. Следствие узнало об этом из переписки Фауст с коллегой Мэдисон Бергманн.

14 сентября Фауст заключила сделку со следствием и признала вину в совращении 15-летнего подростка. Обвинение по эпизоду с 11-летним школьником сняли. Прокуратура рекомендовала три года условно и десять лет надзора, приговор огласят 8 декабря. Бергманн ранее получила шесть лет тюрьмы за совращение 11-летнего мальчика.

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