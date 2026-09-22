Эвелина Бледанс рассказала, почему скрывает нового избранника

Телеведущая Эвелина Бледанс сообщила, что состоит в отношениях, но не раскрывает личность избранника. Она решила не выставлять личную жизнь напоказ, передает Общественная Служба Новостей .

Эвелина Бледанс рассказала, что обрела счастье в новых отношениях. Имя и род занятий избранника она раскрывать не стала.

«После трех браков и моих глупых ошибок — демонстрировать личную жизнь напоказ, — я впервые осознала, что нужно свое счастье держать в тайне. Новый избранник для меня наставник, он мой учитель, он учит меня жить, он очень заботится обо мне и очень любит, но говорить о том, кто он и чем занимается, я не буду», — сказала Бледанс.

У телеведущей двое сыновей. Старший Николай родился в 1994 году, его отец — израильский предприниматель Дмитрий. В 2012 году Бледанс и Александр Семин стали родителями сына Семена, который родился с синдромом Дауна.

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