МФЦ Химок за 13 лет работы оказал 6,5 млн услуг

Центр «Мои документы» в Химках работает 13 лет. За это время учреждение оказало около 6,5 млн услуг. С начала года специалисты предоставили более 260 тыс. услуг и провели свыше 70 тыс. консультаций.

Во время торжественной церемонии почетной грамотой администрации городского округа Химки наградили Татьяну Мельник, главного специалиста отдела по оказанию государственных и муниципальных услуг офиса в Сходне. Благодарственные письма получили Елена Духина, Татьяна Казакова, Ольга Ковардакова и Татьяна Лакеева.

После церемонии Инна Федотова ознакомилась с регистрацией на дистанционное электронное голосование. Директор центра Юрий Мартынов рассказал о работе системы и ее интеграции в сервисы МФЦ. В центре действуют 58 окон приема, которые работают с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, а также цифровые зоны. В преддверии выборов в МФЦ открыли волонтерские пункты, где жителям помогают узнать адрес участка, подготовить документы и проголосовать онлайн. Заявление на участие в ДЭГ можно подать через портал «Госуслуги» до 14 сентября включительно, голосование пройдет с 18 по 20 сентября круглосуточно.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.