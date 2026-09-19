Многодетная семья Чичкановых проголосовала на выборах в Подольске

На избирательный участок № 2314 в Подольске пришла проголосовать многодетная семья Чичкановых. Мама Яна Владимировна привела с собой детей, чтобы показать им важность участия в жизни страны, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Яна и ее супруг Владимир воспитывают четверых детей. Старшая дочь учится в медицинском колледже, вторая дочь — шестиклассница лицея № 26, старший сын учится в четвертом классе, а младший ходит в детский сад. Глава семьи не смог прийти на участок со всеми из-за работы, но проголосует вечером после смены.

«Мы пришли на выборы, чтобы проголосовать и показать детям пример. Важно приучать их не быть безучастными, а принимать активное участие в жизни страны. Будущее зависит от каждого из нас, и оставаться в стороне нельзя», — поделилась Яна Чичканова.

Избирательные участки в округе открыты с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.