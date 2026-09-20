В Котельниках на один из избирательных участков пришел динозавр

Избирателям и комиссии на участке № 1142 в городском округе Котельники повезло: они встретили динозавра. Так ученики решили поддержать свою любимую классную руководительницу, которая в дни голосования работает членом избирательной комиссии в Котельниковской школе № 3, и заодно развлечь всех присутствующих, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Всего в городском округе Котельники располагаются 20 избирательных участков, которые открылись с 8 часов утра и продолжат работу до 8 часов вечера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.