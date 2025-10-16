Загадочные «Фламинго»: что известно о новых украинских ракетах и спорах вокруг них

Подробности о том, что известно о новых украинских ракетах «Фламинго» и спорах вокруг них, читайте в материале РИАМО.

В конце минувшего лета украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что к началу 2026 года ожидается массовое производство дальнобойных ракет «Фламинго». По данным Reuters, радиус действия этого оружия составляет до трех тысяч километров. Однако новые ракеты уже стали предметом споров среди экспертов, многие из которых сомневаются, действительно ли Украина могла создать подобное оружие.

Когда стало известно о ракетах «Фламинго»

Фото - © Операция Z: Военкоры Русской Весны (@Rvvoenkor)

17 августа фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, была изображена украинская баллистическая ракета «Фламинго». Согласно данным Лукацкого, ракета на тот момент уже была запущена в серийное производство и обладает дальностью полета до 3 тысяч километров.

Четыре дня спустя, 21 августа, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойных ракет «Фламинго» ожидается к началу 2026 года. А 3 сентября издание РБК сообщило, что производство твердого ракетного топлива на территории Дании начинает украинская оборонная компания FRRT, дочернее предприятие разработчика крылатой ракеты «Фламинго» — компании Ukrainian Fire Point (UFP).

По данным TV2 и Danmarks radio, производственные мощности разместятся в непосредственной близости от авиабазы «Скридструп», где базируются датские истребители F-35. Согласно конфиденциальным документам, циркулирующим между министерствами, запуск производства запланирован на 1 декабря 2025 года. Этот шаг стал частью реализации подписанного в июле соглашения между Киевом и Копенгагеном о совместном производстве вооружений.

Твердое ракетное топливо, которое будет производиться на новом предприятии, характеризуется стабильным горением и простотой хранения, что делает его идеальным для военного применения. Инициатива развивается на фоне нового пакета помощи Украине от скандинавских стран на 500 миллионов долларов и в рамках программы НАТО Priority Ukraine Requirements List (PURL).

Почему ракеты «Фламинго» стали предметом споров на Западе

Фото - © РИА Новости

Новости о производстве ракетного топлива для «Фламинго» в Дании быстро обернулись скандалом: 14 сентября «Интерфакс» со ссылкой на местную вещательную корпорацию DR сообщил, что датское правительство решило разрешить украинской UFP построить топливный завод с нарушением законов. По данным DR, чтобы запустить объект побыстрее, власти проигнорировали свыше 20 правил и законов.

Планы властей страны прописаны в проекте исполнительного указа, который Датское управление по делам бизнеса разослало для консультаций. В соответствии с этим документом появился скоростной маршрут, чтобы завод мог побыстрее приступить к производству продукции в Дании. В управлении отметили, что быстрое создание производства требует исключения из ряда правил. Так как речь ведется об исполнительном указе, то нет юридических комментариев к отдельным отмеряющимся правилам.

Западные СМИ также с большим скепсисом отнеслись и к самому проекту ракет «Фламинго»: так, The Economist усомнился в реалистичности заявленных характеристик этого оружия, назвав их «слишком хорошими, чтобы быть правдой». А The Wall Street Journal сообщил о недостатке средств у Киева для производства ракет, включая «Фламинго».

Что говорят российские эксперты о ракетах «Фламинго»

Фото - © РИА Новости

17 августа военкор Александр Коц обнаружил сходство между украинской ракетой «Фламинго» и крылатой ракетой FP-5, представленной эмиратско-британской Milanion Group на выставке IDEX-2025. Анализ фото показал: разработки могут быть идентичны, что указывает на возможное иностранное участие в украинском проекте.

Milanion Group уже сотрудничает с украинской компанией «Ukrainian Armor», поставляя ВСУ беспилотные платформы AGEMA и минометные комплексы Alakran. Теперь появились признаки, что партнерство могло перейти в ракетную сферу, — отметил Коц. Если предположения подтвердятся, это будет означать, что западные технологии продолжают поступать на Украину через схемы с участием неевропейских партнеров.

Два месяца спустя, 12 октября, источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС, что связанная с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком компания UFP присвоила средства, выделенные на укрепление украинской системы противовоздушной обороны. Деньги были перенаправлены на разработку украинской ракеты «Фламинго», которая оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5.

«На деле же никакой разработки украинской ракеты не было», — подчеркнул собеседник агентства.

«Киев выдает западное вооружение за свои разработки, чтобы скрыть участие иностранных спонсоров», — такое мнение в беседе с Общественным телевидением России (ОТР) высказал военный эксперт и редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Борис Джерелиевский. По его словам, западные страны поставляют Украине детали или готовое вооружение без опознавательных знаков, а серьезное производство ракет на территории Украины сейчас невозможно из-за разрушения промышленных мощностей.

Военный эксперт Василий Дандыкин поддержал мнение, что новое вооружение, представленное как украинское, на самом деле производится на Западе и получает украинские названия. В то же время другой военный эксперт, Николай Цыгикало, считает маловероятным, что Украина выдает западное оружие за свое, но не исключает, что Киев занимается собственными разработками, хотя их уровень и происхождение требуют дополнительного анализа.

Что известно о сбитой комплексом «Бук» ракеты «Фламинго»

9 октября в сети появились первые фотографии обломков ракеты «Фламинго», которую российским военным удалось сбить накануне. Снимки были опубликованы в Telegram-канале «Кирилл Федоров / Война История Оружие», где отмечается, что ракета была изготовлена по максимально удешевленной технологии.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале представил фотографию электронного блока управления от уничтоженной ракеты. По его данным, «Фламинго» оснащена двигателем от чешского учебно-тренировочного самолета L-39 «Альбатрос», а внутренние компоненты имеют китайское происхождение. Издание «Страна» в своем Telegram-канале подтвердило наличие китайских деталей, не исключив при этом возможности использования советского двигателя.

Ранее сообщалось, что ракета была перехвачена зенитным ракетным комплексом «Бук» во время полета на скорости около 600 км/ч. В публикациях отмечается, что представленные обломки содержат надписи на украинском, русском и английском языках, однако точную идентификацию ракеты по этим фрагментам затруднительно провести.

Между тем любопытную версию о планах Запада и Украины по ракетным ударам вглубь РФ выдвинул украинский журналист и блогер Анатолий Шарий. По его мнению, версия о возможных поставках Украине «Томагавков» — прикрытие реального плана Киева и его западных союзников, который заключается в массовом производстве новой украинской ракеты «Фламинго» и последующем ударе накопленными запасами этого оружия по РФ.

Как отметил Шарий, по договоренности с киевскими властями «Фламинго» будут изготавливать в Дании, поэтому уничтожить производство у России не получится. При этом новая ракета, созданная по чертежам британской FP-5, благодаря доработкам украинских инженеров получилась крайне дешевой и способной нести намного более тяжелую боевую часть. К тому же в полете «Фламинго» не использует спутниковую навигацию, а движется по загруженной в нее карте местности, причем на очень низкой высоте — все это затрудняет перехват ракеты средствами РЭБ и ПВО.

Шарий полагает, что Украина планирует воспользоваться перемирием, на которое Трамп «продавит» руководство РФ, а также арестованными на Западе российскими золотовалютными резервами, чтобы за короткое время создать большой запас ракет и ударить ими по России. Интересно, что похожую версию ближайших планов Киева и его западных союзников в комментарии РИАМО недавно выдвигал и российский военный эксперт Константин Сивков.