Обнародованы фото обломков сбитой украинской ракеты «Фламинго»

В сети появились первые фотографии обломков новейшей украинской крылатой ракеты «Фламинго», которую российским военным удалось сбить накануне. Снимки были опубликованы в Telegram-канале «Кирилл Федоров / Война История Оружие», где отмечается, что ракета изготовлена по максимально удешевленной технологии.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале представил фотографию электронного блока управления от уничтоженной ракеты. По его данным, «Фламинго» оснащена двигателем от чешского учебно-тренировочного самолета L-39 «Альбатрос», а внутренние компоненты имеют китайское происхождение. Издание «Страна» в своем Telegram-канале подтвердило наличие китайских деталей, не исключив при этом возможности использования советского двигателя.

Ранее сообщалось, что ракета была перехвачена зенитным ракетным комплексом «Бук» во время полета на скорости около 600 км/ч.

Украинская сторона ранее анонсировала «Фламинго» как новейшую разработку, способную поражать цели в глубине территории России. В публикациях отмечается, что представленные обломки содержат надписи на украинском, русском и английском языках, однако точную идентификацию ракеты по этим фрагментам затруднительно провести.