Киев заявил об ударе «особыми» ракетами по территории России

сегодня в 15:11

В ВСУ заявили об атаке на завод «Электродеталь» в Карачаеве Брянской области

По данным Генштаба ВСУ, по российской территории был нанесен удар с использованием неких дальнобойных ракет. Отмечается, что «объект» поражен на расстоянии свыше 240 километров, сообщает «Царьград» .

Согласно заявлению украинского командования, целью атаки стал завод «Электродеталь», расположенный в Карачаеве Брянской области.

Утверждается, что было выпущено четыре ракеты. Есть информация о «взрывах и пожаре» на территории данного объекта.

Ранее Киев сообщал о создании из дальнобойных ракет наземных модификаций противокорабельных ракет «Нептун», ракеты-дрона «Паляниця» и ракеты «Фламинго». Однако доказательства их боевого применения до настоящего момента отсутствуют.

