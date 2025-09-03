Украина развернет производство ракетного топлива в Дании

По данным TV2 и Danmarks radio, производственные мощности разместятся в непосредственной близости от авиабазы Скридструп, где базируются датские истребители F-35. Согласно конфиденциальным документам, циркулирующим между министерствами, запуск производства запланирован на 1 декабря текущего года.

Этот шаг стал частью реализации подписанного в июле соглашения между Киевом и Копенгагеном о совместном производстве вооружений. Твердое ракетное топливо, которое будет производиться на новом предприятии, характеризуется стабильным горением и простотой хранения, что делает его идеальным для военного применения.

Однако проект уже столкнулся со скепсисом: The Economist усомнился в реалистичности заявленных характеристик ракеты «Фламинго» с дальностью полета 3 тыс. км, назвав их «слишком хорошими, чтобы быть правдой».

Инициатива развивается на фоне нового пакета помощи Украине от скандинавских стран на 500 млн долларов и в рамках программы НАТО Priority Ukraine Requirements List (PURL).