Зеленский: массовое производство ракет «Фламинго» ожидается к началу 2026 г

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что массовое производство дальнобойных ракет «Фламинго» ожидается к началу 2026 года, сообщает РИА Новости .

Как пишет Reuters, радиус действия данной ракеты составляет до 3 тыс. км.

Ранее фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий разместил снимок, на котором, как он отметил, изображена украинская баллистическая ракета «Фламинго». Это вооружение запущено в серийное производство.

По словам военкора Александра Коца, есть сходство между ракетой «Фламинго» и крылатой ракетой FP-5 от эмиратско-британской Milanion Group. Возможно, эти разработки идентичны, что говорит о вероятном иностранном участии в украинском проекте.