Военкор сравнил украинскую ракету «Фламинго» с британско-эмиратской FP-5

сегодня в 23:14

Коц: ОАЭ и Британия могут стоять за украинским ракетным проектом

Военкор Александр Коц обнаружил сходство между украинской ракетой «Фламинго» и крылатой ракетой FP-5, представленной эмиратско-британской Milanion Group на выставке IDEX-2025.

Анализ фото показывает, что разработки могут быть идентичны, что указывает на возможное иностранное участие в украинском проекте.

Milanion Group уже сотрудничает с украинской компанией «Ukrainian Armor», поставляя ВСУ беспилотные платформы AGEMA и минометные комплексы Alakran. Теперь появились признаки, что партнерство могло перейти в ракетную сферу, — отметил Коц.

Если предположения подтвердятся, это будет означать, что западные технологии продолжают поступать на Украину через схемы с участием неевропейских партнеров.