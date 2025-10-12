Связанная с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком компания Fire Point присвоила средства, выделенные на укрепление украинской системы противовоздушной обороны.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, деньги были перенаправлены на разработку украинской ракеты «Фламинго», которая оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5.

«На деле же никакой разработки украинской ракеты не было», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее The Wall Street Journal сообщал о недостатке средств у Киева для производства ракет, включая «Фламинго». При этом Владимир Зеленский заявлял о создании ракеты с дальностью полета 3 тыс. км, но признавал, что ее массовое производство не будет запущено в ближайшие месяцы.