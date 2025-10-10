Мирное соглашение или военный разгром: когда и чем завершится СВО

Насколько ситуация на Украине близка к разрешению тем или иным способом и что этому мешает, читайте в материале РИАМО.

Почему так сложно прогнозировать ход СВО

Мало кто из аналитиков берет на себя смелость делать конкретные прогнозы по срокам завершения СВО. И дело не только в том, что любой прогноз рискован и никто не хочет оказаться в роли неудачника. В случае с боевыми действиями на Украине для точного прогнозирования просто не хватает данных.

Так, никто из людей, лишенных доступа к закрытой информации, не знает точного соотношения сил на фронте. Российское руководство периодически озвучивает общее количество военнослужащих на линии боевого соприкосновения (в сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что их «свыше 700 тысяч»), а также численность набираемых в армию контрактников, но без сведений о потерях это мало что дает. К тому же для точного прогнозирования нужно знать положение дел по обе стороны фронта, что еще сложнее. А ведь вдобавок к засекречиванию информации противоборствующие страны занимаются пропагандой, занижая свои потери и завышая потери врага. Так, в феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные потеряли 45 100 человек убитыми, а российские – примерно 350 тысяч. Поверить в такое соотношение сколько-нибудь беспристрастному наблюдателю довольно сложно. Что касается российского Минобороны, то оно и вовсе публикует только потери противника.

При этом многие аналитики отмечают, что количество солдат на линии соприкосновения уже не является главным фактором успеха, потому что боевые действия окончательно превратились в «войну дронов». Однако данных о соотношении количества беспилотников в воюющих армиях тем более нет, и в сети можно встретить диаметрально противоположные свидетельства о превосходстве одной из сторон.

Не добавляют ясности происходящему и миротворческие потуги нового президента США Дональда Трампа, за переменами риторики которого уже устала следить вся планета. Согласно одной из свежих версий, теперь для прояснения ситуации надо дождаться встречи американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна состояться 31 октября – 1 ноября на саммите АТЭС. Впрочем, за последнее время этих «судьбоносных встреч» было столько, что все меньше людей ждут от них реального результата.

Несмотря на всю неопределенность перспектив СВО, РИАМО попыталось получить ответы на волнующие всех вопросы в разговоре с экспертами.

Украина и Запад готовятся к эскалации в ближайшем будущем

Как отметил военный эксперт, капитан 1 ранга в отставке Константин Сивков, ход военных действий на СВО целиком и полностью подчинен интересам политики и в дальнейшем будет определяться развитием общей политической ситуации.

«Поскольку война гибридная, нашей целью является заставить Запад отказаться от дальнейшей агрессии против России. С другой стороны, завершение специальной военной операции не должно вызвать у основной массы населения России впечатления, что это военно-политическое поражение. Для этого минимальный уровень решения задачи должен быть таким, как показал начальник Генерального штаба (Валерий Герасимов, ред.) на своей карте, где Николаевская область входит в состав России», – полагает эксперт.

По мнению Сивкова, руководство Украины и Запада ставит перед собой задачу начала нового крупномасштабного наступления, которое будет не похоже на вариант 2023 года, а начнется с нанесения ударов вглубь территории России тяжелыми ракетами с целью создания блэкаута в Москве.

«То есть будут перебои с электроэнергией, особенно зимой, которая ожидается холодной; одновременно будут наноситься удары по домам, чтобы вызвать гнев населения в отношении действующей власти и свергнуть ее» Константин Сивков военный эксперт, капитан 1 ранга в отставке

Если это не получится, то тогда враг скорее всего попытается захватить Приднестровье, считает Сивков — «причем с варварским отношением к населению, с уничтожением». Следующим шагом Запада станет атака на Калининградскую область. Вначале, как полагает эксперт, враг попытается изолировать этот российский регион, заблокировав его морское и авиасообщение с «большой землей». Цель этих действий – спровоцировать Россию начать военные действия, что позволит Западу нанести по Калининградской области полноценный военный удар.

«Исходя из этого, можно предполагать, что в ближайшее время специальная военная операция не закончится. Скорее всего, она может закончиться после того, как эти замыслы потерпят катастрофическое поражение. Это можно ожидать где-нибудь к концу лета будущего года, не раньше», – назвал сроки завершения конфликта собеседник РИАМО.

Возможны ли другие варианты завершения СВО, кроме военного

По мнению Сивкова, эффект переговоров о мире будет близок к нулю. Маловероятен также вариант замороженного конфликта, поскольку он приведет к катастрофе внутри России.

Что касается ускорения темпов наступления российской армии с проведением стратегической наступательной операции, то это произойдет, когда станет очевидной неизбежность вторжения в Приднестровье.

«После этого наши вооруженные силы начнут решать задачу радикального разгрома группировки вооруженных сил, как минимум на южном стратегическом направлении», – полагает капитан 1 ранга в отставке.

Ничто другое не заставит Украину отказаться от военных действий, отметил собеседник РИАМО.

«Спецоперация с целью устранения Зеленского и постановки туда своей марионетки не сработает — сегодня таких фигур не просматривается» Константин Сивков военный эксперт, капитан 1 ранга в отставке

Сивков напомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что если Украина не согласится на российские условия, вооруженные силы РФ будут воевать как в начале СВО.

«Помните, как мы темпами продвижения 40 километров в сутки шли, окружали города. Правильный способ ведения войны. А потом — долгие три с половиной года с огромными жертвами и всем остальным», – сказал военный эксперт.

Враг, по мнению Сивкова, планирует устроить в России новый «февраль» (по аналогии с Февральской революцией, когда произошло свержение самодержавия). «Ориентировочный срок по их планам — январь-февраль; если не получится, то весной они начинают наступательные действия против ДНР, Приднестровья и Калининграда. Если мы не решим задачу защиты этих регионов проведением решительной наступательной операции, то мы получим еще один “февраль” уже в конце лета следующего года. Я думаю, что наш президент не допустит такого развития ситуации», – подвел итог своим рассуждениям собеседник РИАМО.

Чего ждать от Трампа в деле урегулирования конфликта

Отвечая на вопрос о мирных переговорах, политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил , что если какие-то взаимодействия и идут, то в закрытом режиме.

«В общем-то было бы логично, если бы они шли. Но утверждать это мы не можем, потому что в публичном пространстве ничего на эту тему нет. Мир вроде всем нужен, но, с другой стороны, та же Европа сделает все, чтобы Украина мир не подписывала. И если мир будет подписан, не будет никакого Зеленского — зачем ему его подписывать?», – порассуждал эксперт.

В результате, как полагает собеседник РИАМО, то, что можно было сделать за два дня, делается в течение нескольких месяцев.

Касательно посредничества Трампа в проведении переговоров Журавлев отметил, что президенту США это посредничество было нужно, чтобы поднять свой рейтинг внутри страны.

«Если переговоры затягиваются, рейтинг с помощью переговоров не поднимается. Вот почему он так гнал лошадей, встречался с нашим президентом — для него ключевой фактор это время. Ему медленный процесс не нужен, он ему не интересен будет. Ему нужно было выйти и сказать: “Байден ничего не сделал, я пришел и за месяц все решил”», – пояснил политолог.

Кроме того, Журавлев напомнил, что посыл Трампа с самого начала был следующим: самый эффективный способ достичь мира — лишить русских денег, они перестанут воевать и будет мир. С тех пор он не поменял позицию, «просто мы невнимательно его слушаем», полагает эксперт.

Согласится ли Украина уступить свои территории и пройдут ли в Киеве выборы

Фото - © Wikipedia.org, ВАДИМ ЧУПРИНА

Журавлев объяснил, что добровольных уступок территории со стороны Украины быть не может, потому что украинская конституция это напрямую запрещает.

Что касается внутриукраинских политических изменений, то смена курса Киева в результате выборов — это нереализуемый сценарий, на который не стоит рассчитывать, уверен руководитель Института региональных проблем.

«Война идет. Даже если выборы будут проведены, они будут проведены по-военному» Дмитрий Журавлев политолог, научный руководитель Института региональных проблем

Журавлев отметил, что для России война всегда была ключевым стабилизирующим фактором: «дороги плохие, экономика плохая, зато армия лучшая». В таких условиях значение победы для страны становится определяющим.

«Мы себе просто позволить не можем иначе. Других сценариев не рассматриваем. Только четкая победа без компромиссов», – подчеркнул эксперт. Любой другой сценарий, по мнению Журавлева, обойдется стране «очень дорого».