100% кидалово: мошенники выманивают у россиян деньги с помощью ИИ

Мошенники все чаще задействуют тему искусственного интеллекта для привлечения граждан в псевдоинвестиционные проекты. Эксперт по финансовым рынкам, основатель CryptoBotPro LLC Алексей Мокров рассказал РИАМО, как распознать такую схему и не потерять свои накопления.

Эксперт обращает внимание на тревожные данные от Банка России. Так, в 2025 году было выявлено 7087 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Из них 3562 — с признаками финансовой пирамиды. Отдельно регулятор зафиксировал 79 проектов, где мошенники использовали тему искусственного интеллекта как приманку. Почти 1,5 тыс. проектов предлагали псевдоинвестиции в криптовалюты и криптоактивы, а 84% пирамидальных схем принимали взносы именно в криптовалюте.

Уже в I квартале 2026 года почти половина выявленных нелегалов — 656 субъектов — были псевдоинвестиционными проектами. Количество проектов, обещавших быстрый доход от ИИ-разработок, выросло до 36 против 20 кварталом ранее. В январе–марте 2026 года банки отразили почти 16,8 млн попыток мошеннических операций и предотвратили хищение 1,8 трлн рублей, но клиенты все равно заявили о 495,8 тыс. операций на 7,4 млрд рублей.

«Мошенники так любят слово „ИИ“, потому что оно звучит убедительно для тех, кто хочет заработать быстро и современно. Раньше продавали „секретную стратегию“, а теперь — „нейросеть“, „бота“ и „автоматический заработок“. Но схема все еще старая», — пояснил Мокров.

Сценарий обмана, по его словам, выглядит одинаково: реклама в соцсетях или мессенджере, куратор, чат, личный кабинет с красивым графиком и демо-прибылью. Иногда жертве даже дают вывести небольшую сумму, чтобы убедить в надежности. После этого человека подталкивают к крупному переводу. Когда же он пытается вывести деньги, появляются «налог», «комиссия сети», «страховка», «AML-проверка» или «депозит для разблокировки».

Признаки мошенничества

Финансист перечислил признаки, которые должны насторожить потенциального инвестора. Фразы «доход без риска», «гарантированная прибыль», «ИИ-бот торгует за вас», «места ограничены», «вывод после комиссии» не имеют отношения к реальным инвестициям. Тревожным сигналом является перевод на криптокошелек, карту физического лица, через P2P или иностранный сервис вместо официальных реквизитов компании. Отдельный признак опасности — просьба не говорить банку, что это инвестиции.

«Проверять надо не красивую презентацию и не слово „нейросеть“, а базовые вещи: есть ли компания в реестрах Банка России, совпадают ли ИНН, ОГРН, домен сайта и реквизиты, есть ли лицензия, понятный договор и прозрачная модель заработка», — советует Мокров.

Если деньги уже переведены, рекомендуется не платить «налог», «комиссию за вывод» или «страховку». Необходимо сохранить переписку, чеки, реквизиты, адрес сайта, номера телефонов, криптокошельки и незамедлительно обратиться в банк, полицию и Банк России.

ИИ в таких историях чаще всего не технология, а декорация. Нейросеть не зарабатывает деньги для инвестора, а помогает мошенникам лишь звучать убедительнее, заключил Мокров.

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