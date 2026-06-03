Средства ПВО за ночь перехватили 354 беспилотника над регионами России
Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские системы противовоздушной обороны отразили массированную ночную атаку БПЛА ВСУ. Дежурными средствами ПВО были перехвачены и ликвидированы 354 украинских беспилотника над 16 регионами России, сообщает Минобороны РФ.
Воздушные цели были уничтожены над Тульской, Тверской, Смоленской, Ростовской, Псковской, Орловской, Новгородской, Ленинградской, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Белгородской областями.
Кроме того, вражеские дроны были сбиты в Московском регионе, над Краснодарским краем, Республикой Крым. Еще БПЛА ликвидировали над Азовским морем.
Накануне вечером средства ПВО отразили крупный налет из 50 БПЛА ВСУ в Ленинградской области.
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