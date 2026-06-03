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Силы ПВО отразили крупный налет из 50 БПЛА ВСУ в Ленинградской области

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 50 украинских беспилотников в небе над Ленинградской областью. Отражение атаки продолжается, сообщает в МАКС губернатор региона Александр Дрозденко.

До этого он отмечал, что ликвидированы 30 беспилотников.

Опасность БПЛА в Ленинградской области объявили несколько часов назад.

Ранее в Енакиеве ДНР украинские боевики ударили беспилотником по автобусу, который шел из Москвы в крымский Симферополь. Погибли семь человек, 11 получили ранения.

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