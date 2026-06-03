Психолог назвала 5 ошибок, из-за которых стресс не отпускает месяцами

Подавление эмоций, постоянное перенапряжение и попытка контролировать все вокруг могут не только усиливать стресс, но и мешать психике восстановиться, сообщила РИАМО психолог в подходе АСТ (терапия принятия и ответственности), член АКПН (ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки) Александра Граждан.

«Первая такая ошибка — это подавление эмоций, когда человек старается не чувствовать или игнорировать свои переживания. Второе — это игнорирование телесных сигналов. Это ситуация, когда человек замечает усталость, перегрузку или напряжение, но продолжает действовать, не давая себе паузы», — рассказала Граждан.

Она добавила, что третья ошибка — это хроническое перенапряжение и отсутствие восстановления. Это может быть связано с постоянной занятостью, недостатком сна, непрерывной когнитивной нагрузкой.

Четвертая — стремление к тотальному контролю. На самом деле, когда человек постоянно пытается предсказать и контролировать все происходящее, он фактически поддерживает постоянную активацию. Мозг остается в режиме поиска угроз, даже если реальной опасности нет.

Пятая ошибка — отсутствие переработки опыта.

«Если человек не проговаривает, не осмысляет, не переживает происходящее, стрессовый опыт не интегрируется, он не становится завершенным событием, а остается как такая незакрытая реакция, к которой человек может возвращаться вновь и вновь», — заключила она.

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