Военные эксперты считают, что украинские власти выдают западное вооружение за собственные разработки, чтобы повысить свои позиции на переговорах и защитить иностранных поставщиков, сообщает Общественное Телевидение России .

С середины августа украинские и западные СМИ активно публикуют сообщения о секретных производствах крылатых ракет и беспилотников на территории Украины. Президент Владимир Зеленский 21 августа анонсировал массовое производство крылатых ракет «Фламинго», которое, по его словам, начнется в конце 2025 — начале 2026 года. Также к Дню независимости Украины была представлена ракета «Длинный Нептун», а западные издания сообщили об использовании Киевом морских дронов в Черном море.

Военный обозреватель Николай Цыгикало отметил, что подобные заявления нужны Киеву для усиления позиций на предстоящих переговорах. Он пояснил, что украинские власти стремятся продемонстрировать свою самостоятельность и военный потенциал.

Военный эксперт и редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Борис Джерелиевский считает, что Киев выдает западное вооружение за свои разработки, чтобы скрыть участие иностранных спонсоров. По его словам, западные страны поставляют Украине детали или готовое вооружение без опознавательных знаков, а серьезное производство ракет на территории Украины сейчас невозможно из-за разрушения промышленных мощностей.

Джерелиевский добавил, что на Украине могут собирать FPV-дроны, поскольку для этого не требуется сложная инфраструктура. Он также напомнил, что после публикации кадров ракеты «Фламинго» в ней были обнаружены элементы британской ракеты FP-5.

Военный эксперт Василий Дандыкин поддержал мнение, что новое вооружение, представленное как украинское, на самом деле производится на Западе и получает украинские названия. Он назвал ракету «Длинный Нептун» блефом и отметил, что стандартный «Нептун» — это аналог советской ракеты, которую ВСУ используют редко.

В то же время Николай Цыгикало считает маловероятным, что Украина выдает западное оружие за свое, но не исключает, что Киев занимается собственными разработками, хотя их уровень и происхождение требуют дополнительного анализа.