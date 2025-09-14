Датское правительство решило с нарушением законов разрешить компании из Украины построить завод твердотопливного ракетного компонента для самых мощных ракет, сообщает «Интерфакс» .

Как написала местная вещательная корпорация DR, Ukrainian Fire Point планирует возвести в Скридструпе завод, который будет производить твердое ракетное топливо, являющееся важным компонентом для ряда самых мощных ракет ВСУ. Но, чтобы запустить объект побыстрее, власти проигнорировали свыше 20 правил и законов.

Планы властей страны прописаны в проекте исполнительного указа, который Датское управление по делам бизнеса разослало для консультаций. В соответствии с этим документом появился скоростной маршрут, чтобы оружейный завод мог побыстрее приступить к производству продукции в Дании.

Ukrainian Fire Point, которая создала мощную ракету «Фламинго», рассчитывает запустить производство 1 декабря. Объект планируется расположить около авиабазы Скридструп, где базируются датские истребители F-35.

Также управление заявило, что быстрое создание производства требует исключения из ряда правил. Так как речь ведется об исполнительном указе, то нет юридических комментариев к отдельным отмеряющимся правилам.