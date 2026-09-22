Эндокринолог Казачкова назвала признаки дефицита витамина Е

Эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, что сухость кожи, частые болезни и сбои цикла могут указывать на нехватку витамина Е.

Витамин Е относится к жирорастворимым витаминам и способен накапливаться в организме. Его дефицит может проявляться сухостью кожи, частыми заболеваниями и нарушением менструального цикла.

«У витамина Е (токоферола) есть важная функция, он обладает высоким антиоксидативным свойством. То есть наш организм всегда находится в балансе оксидации. Момент оксидации — это все процессы, которые происходят с помощью кислорода. И нам нужны процессы, которые будут это стабилизировать и активный кислород удерживать в норме, чтобы он условно все наши мембраны не сжег. И вот токоферол обладает той самой антиоксидантной защитой, поэтому это крайне важно», — пояснила врач-эндокринолог, диетолог, диабетолог Екатерина Казачкова в эфире радио Sputnik.

Врач добавила, что витамин Е участвует в поддержании эластичности кожи, сосудов и сердца, синтезе половых гормонов и работе иммунной системы. Его источниками она назвала масла, семечки, орехи, авокадо и другие растительные продукты, содержащие масла.

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