В Домодедове диспансеризация выявила рак легкого у 73-летнего мужчины

Врачи Домодедовской больницы во время плановой диспансеризации выявили у 73-летнего мужчины злокачественное новообразование в легком на ранней стадии и направили его на операцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Во время плановой диспансеризации в Домодедовской больнице у 73-летнего мужчины флюорография выявила образование в легком. Для уточнения диагноза пациента направили на компьютерную томографию, которая позволила детально изучить структуру очага.

«Благодаря ранней диагностике удалось выявить заболевание на стадии, когда оно поддается эффективному лечению», — отметила заведующая Центром медицины здорового долголетия и профилактики Марьям Багандова.

В Центре амбулаторной онкологической помощи Домодедовской больницы пациенту провели биопсию. Гистологическое исследование подтвердило диагноз «злокачественное новообразование». Мужчине рекомендовали операцию по удалению опухоли и направили в профильное отделение специализированной клиники для хирургического лечения. После операции пациент вернулся к полноценной жизни.

Врачи напомнили, что своевременная диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и начать лечение вовремя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

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