В Подмосковье запустили два рентген-аппарата и маммограф

Медучреждения Клина, Мытищ и Солнечногорска получили цифровые рентген-аппараты и маммограф, которые повысят точность диагностики и доступность обследований для жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медицинских учреждениях Подмосковья начали работать три единицы тяжелого оборудования. Рентген-аппараты запустили в Клинской больнице и Мытищинском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, цифровой маммограф — в Солнечногорской больнице.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что на закупку техники и ремонт кабинетов направили 61 млн рублей.

«Новая тяжелая медтехника поможет врачам повысить точность диагностики и сделать обследования более доступными для жителей. Все аппараты — цифровые, они позволяют быстро получать изображения высокого качества и сохранять результаты исследований в электронной медицинской документации», — сказал Забелин.

В Клинской больнице аппарат установили в поликлинике № 3 для обследования взрослых пациентов. Рентген-аппарат в Мытищах предназначен для амбулаторной диагностики взрослых и детей, за смену на нем планируют проводить до 30 исследований. Маммограф в центральной поликлинике Солнечногорской больницы будут использовать для профилактических и диагностических исследований молочных желез.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.