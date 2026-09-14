Жители Долгопрудного прошли диспансеризацию в День города

Жители Долгопрудного прошли диспансеризацию, проверили репродуктивное здоровье и сделали прививки на площадке в Центральном парке Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная диспансеризация прошла 12 сентября в Центральном парке Победы Долгопрудного в рамках празднования Дня города. На площадке «Городок здоровья», организованной Долгопрудненской клинической больницей, жители могли пройти первичный чекап, получить консультацию специалистов, проверить репродуктивное здоровье и вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции.

Возможностями площадки воспользовались более 150 человек. Диспансеризацию прошли 32 жителя: им измерили рост, вес, артериальное и внутриглазное давление, сделали ЭКГ и определили уровень глюкозы в крови. Еще 27 молодых мужчин проверили репродуктивное здоровье, а 119 человек сделали прививки перед сезоном простуд.

Мастер-класс по чистке зубов посетили около 70 детей. Их родители также получили консультации педиатра и психолога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.