Москвича лишили прав из-за 5 лишних мм на «жирных» автономерах
Сотрудник ДПС выявил нарушения на автономерах москвича, они были на 5 мм больше, чем положено по нормативу. Водителя лишили прав на полгода, сообщает Baza.
Так, высота букв на автономерах составила 62 мм вместо положенных 58 мм, цифр — 80 мм вместо 76 мм, а толщина линий — 16 мм вместо 11 мм.
Обычно за нестандартные номера водителя штрафуют по части 1 статьи 12.2 КоАП (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). Но в данном случае инспектор и суд посчитали данные знаки заведомо подложными. Такое нарушение квалифицируется частью 4 той же статьи. За нее предусмотрено лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.
В итоге было решено лишить водителя прав на полгода.
При этом житель столицы утверждает, что номера он не заказывал. Автомобиль оформлен на родственника, который сделал дубликаты в фирме, якобы имеющей право их изготавливать. Теперь он пытается вернуть свои права через суд.
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