Минтранс Подмосковья проведет вебинары по госуслугам 16 сентября

Специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 16 сентября проведут вебинары по оформлению региональных госуслуг в сфере дорог и транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 16 сентября проведут вебинары по услугам ведомства на региональном портале госуслуг. Участникам расскажут о требованиях к документам, правилах их подачи, распространенных ошибках и причинах отказов.

С 09:00 до 10:00 пройдет вебинар о согласовании размещения инженерных коммуникаций в полосах отвода региональных дорог https://webconf.mosreg.ru/c/7145770572. С 10:00 до 11:00 специалисты разъяснят порядок согласования проектов и схем организации дорожного движения https://webconf.mosreg.ru/c/2511856995, с 11:00 до 12:00 — оформления разрешений для такси https://webconf.mosreg.ru/c/9140584047. Вопросы пропусков для грузового транспорта на МКАД обсудят с 12:00 до 13:00 https://webconf.mosreg.ru/c/2904865009.

С 13:00 до 14:00 состоится встреча по схемам транспортного обслуживания https://webconf.mosreg.ru/c/4141691302, с 14:00 до 15:00 — по переоформлению свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок https://webconf.mosreg.ru/c/6600464570. Обслуживание карт «Стрелка» рассмотрят с 15:00 до 16:00 https://webconf.mosreg.ru/c/6259732815, выдачу разрешений на авиационные работы — с 16:00 до 16:30 https://webconf.mosreg.ru/c/2912605742.

С 16:30 до 17:00 пройдут консультации по предоставлению земельных участков для дорожной инфраструктуры, в том числе безвозмездно, в аренду и бессрочное пользование, а также по согласованию границ и предварительному согласованию участков https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525. С 17:00 до 18:00 специалисты расскажут о согласии на строительство, реконструкцию и примыкание к региональным дорогам https://webconf.mosreg.ru/c/6918259747.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.