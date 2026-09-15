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В Ленинском округе продолжают строить дорогу до Сапронова

Строители продолжают устройство земляного полотна на дороге Каширское шоссе — деревня Сапроново протяженностью 1,8 км в Ленинском округе. Завершить работы планируют в конце 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Ленинском городском округе продолжается строительство автомобильной дороги Каширское шоссе — деревня Сапроново протяженностью 1,8 км. Рабочие устраивают земляное полотно на нескольких участках будущей трассы.

Специалисты разрабатывают выемку, заменяют непригодный грунт песком и формируют песчаную насыпь. Готовность земляного полотна составляет 11%. Одновременно строители монтируют участки водоотводной сети, работают на колодцах и шурфят существующие коммуникации. Готовность дождевой канализации достигла 14%, переустройства водопровода и канализации — по 15%.

«На строительной площадке задействованы 30 рабочих и четыре единицы техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Проект также предусматривает устройство дорожной одежды основного хода и примыканий, подпорной стены из габионов, локальных очистных сооружений, наружного освещения, переустройство инженерных сетей, благоустройство и озеленение территории. Завершить строительство планируют в конце 2027 года.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья опубликована в официальном канале МАКС.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.