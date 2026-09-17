Загруженность дорог Подмосковья в четверг утром достигла 5 баллов
Фото - © Вечерние пробки в Москве/Медиасток.рф
Загруженность дорог Подмосковья в четверг утром составила 5 баллов, основные затруднения отмечены на нескольких шоссе в направлении Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные затруднения движения наблюдаются в направлении Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Боровском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.
Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в MAX.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.
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