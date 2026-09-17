Загруженность дорог Подмосковья в четверг утром достигла 5 баллов

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Загруженность дорог Подмосковья в четверг утром составила 5 баллов, основные затруднения отмечены на нескольких шоссе в направлении Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения наблюдаются в направлении Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Боровском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.