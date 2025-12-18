Воробьев: помощи бойцам СВО в Подмосковье уделяется огромное внимание

Власти Подмосковья с большим трепетом и вниманием относятся к вопросам помощи бойцам СВО, а также их семьям в регионе. Об этом в программе «Итоги года» на телеканале «Россия 24» подробно рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я не знаю ни одного региона, ни одного губернатора, ни одной территории, где бы этому чувствительному и важному вопросу не уделялось внимание. Мы тоже стараемся максимально быть в партнерстве и с семьями, и с ребятами, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции, поэтому у нас 36 мер региональной поддержки. Есть федеральные меры поддержки. Очень важно, чтобы семья не запуталась в одном и во втором, поэтому и (Государственный — ред.) фонд Защитника Отечества, и наши МФЦ, а в Подмосковье в каждом МФЦ есть возможность получить ответы на вопросы, которые волнуют семью или по льготам, или по какой-то специальной информации», — подчеркнул Воробьев.

По словам губернатора, власти Подмосковья считают работу с бойцами СВО и их семьями очень важной. Предоставлять услуги в этой области, считает Воробьев, необходимо на безупречном уровне, чтобы семьям и военным было комфортно получать услуги.

О реабилитации бойцов СВО

Воробьев отдельно уделил внимание вопросу реабилитации ветеранов СВО. Для этих целей в Подмосковье уже работают несколько центров, которые предоставляют бойцам качественные медицинские услуги, которые связаны как с психологической помощью, так и с протезированием в случае такой необходимости.

«Трудоустройство — это еще один вызов, который стоит и перед нами, и перед семьей. Поэтому у нас есть разные способы показать, пригласить того или иного парня на работу. Этим занимаются и наши подразделения, например, „Мострансавто“, и, соответственно, другие предприятия, которые ждут ребят, рассказывают о том, что, как можно работать. Проводят экскурсии, это работает. Поэтому программа „Герои Подмосковья“ предполагает вовлеченность ребят в реальную мирную жизнь», — добавил Воробьев.

По словам Воробьева, бойцы СВО, вернувшись домой, демонстрируют полную самоотдачу, с которой готовы решать задачи с профессиональной точки зрения, но уже в мирном русле. Для того, чтобы помочь реализоваться человеку, компетентные органы знакомятся с военными и определяют уровень их компетенций. Например, если до СВО мужчина был менеджером по продажам или занимался логистикой, то после — жизнь внесла коррективы. Однако власти помогают бойцам найти новую отрасль, которая будет также увлекать и приносить доход.

Предстоящие праздники

В заключение программы губернатор Московской области отметил, что в преддверии новогодних праздников в регионе будет проводиться множество развлекательных мероприятий. Он пригласил россиян в регион, чтобы встретить самый сказочный праздник в теплой обстановке вместе.

«Говорят, что в последние три дня можно ждать снега, и это хорошо. Всегда новогодние каникулы для наших детей и жителей со снегом — это всегда эмоции. Но вместе с тем у нас готовые парки и музеи. Мероприятия проводим. <…> Новый год — это особый праздник, <…> который проходит с оптимизмом, с верой, что мы и дальше будем развиваться и все у нас обязательно получится», — отметил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область стала одной из лучших в стране по уровню развития экономики. Это стало возможным благодаря развитию отечественного бизнеса, в том числе на территории индустриальных парках, где также строятся и открываются современные колледжи для детей.

Также власти Подмосковья уделяют внимание расселению аварийного жилья, тем самым повышая уровень жизни населения в современных комфортабельных домах. Вопросы медицины всегда остаются на повестке дня. Так, благодаря открытию детского центра имени Рошаля уже у далось сократить детскую смертность на 20%, а спустя два года в Балашихе откроется аналогичный центр, но уже для взрослого населения области.

В Подмосковье, по словам Воробьева, следят за тем, чтобы не рос уровень безработицы, а рутинные задачи сотрудников во всех сферах уже передают ИИ, освобождая их для более интересной работы.

Также Воробьев объяснил, почему сокращается число торговых точек с реализацией алкоголя и как в целом эта отрасль будет работать дальше.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.