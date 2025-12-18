Воробьев: Подмосковье вошло в тройку лидеров по экономическому росту в России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» подвел итоги года и сообщил, что Подмосковье попало в тройку лидеров по экономическому росту и инвестициям. Это свидетельствует о том, что регион активно развивается.

По словам Воробьева, нельзя отрицать, что экономика — всему голова. Именно эта область дает возможности и по квалифицированной занятости, и по налогам, а значит позволяет реализовывать масштабные проекты.

«Мы растем. Москва, Петербург и Подмосковье — тройка лидеров по экономическому росту и инвестициям. У нас 12 трлн (рублей — ред.) валовой региональный продукт (ВРП), а 5 лет назад был 5 трлн (рублей — ред.). Заметен рост. Ключевое — это инвестиции. В этом году инвестиции составили 1,4 трлн (рублей — ред.). Это больше, чем в предыдущем, это, конечно, радует. Это залог успеха. Это значит, что к нам в Подмосковье приходят новые предприятия или модернизируются существующие», — сказал Воробьев.

По словам Воробьева, ни для кого не секрет, что Подмосковье не имеет природных ресурсов, поэтому для региона крайне важно поддерживать дифференцированную экономику и тех, кто расширяет свои производства. Огромную роль в этом также играют индустриальные парки, которые после запуска демонстрируют хорошую отдачу.

Ранее в 2025 году в индустриальные парки Московской области привлечено свыше 90 компаний. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

