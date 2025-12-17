Свыше 90 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья в этом году

В 2025 году в индустриальные парки Московской области привлечено свыше 90 компаний. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Новыми резидентами индустриальных парков Подмосковья в этом году стали свыше 90 компаний. Суммарный объем инвестиций в проекты оценивается в 36,8 млрд рублей. На предприятиях будет создано около 4000 рабочих мест. Всего на данный момент в подмосковных индустриальных парках проекты реализуют более 1700 компаний», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, компания «Бастион-СТ» проектирует предприятие по производству детских кондитерских изделий в индустриальном парке Котово (Наро-Фоминский городской округ). Инвестиции оцениваются 550 млн рублей, на предприятии будет создано 90 рабочих мест. Еще одним резидентом в этом году стала компания «Чоколетт РУС» Инвестиции — 300 млн рублей, будет создано 70 рабочих мест. На территории индустриального парка М7-М12 в Богородском городском округе инвестор построит фабрику по производству шоколадных изделий.

Зампред также отметила, что по итогам 2025 года заполняемость индустриальных парков Московской области превысила 90%.

Подобрать локацию для реализации проекта в Подмосковье можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.