Ушаков: Россия взяла паузу в трехсторонних переговорах с Украиной и США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона взяла паузу в трехсторонних переговорах с Соединенными Штатами и Украиной, сообщает Baza .

По его словам к настоящему моменту договоренности о следующем раунде не достигнуты. При этом власти Украины якобы знают, что нужно сделать, чтобы новый раунд переговоров прошел успешно.

При этом помощник президента не назвал конкретно, что за серьезный шаг необходимо сделать Киеву.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что киевский режим 8 970 раз нарушил объявленный режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции.

