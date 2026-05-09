Киевский режим 8 970 раз нарушил объявленный режим прекращения огня в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 00:00 мск 8 мая все группировки ВС РФ в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня», — говорится в сообщении.

За время перемирия ВСУ совершили 1 173 обстрела позиций российских войск, нанесли 7 151 удар с использованием БПЛА. Силы ПВО за сутки перехватили 8 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 467 беспилотников самолетного типа. При этом в результате отражения атаки ВСУ за сутки потеряли около 940 человек живой силы.

В оборонном ведомстве добавили, что Вооруженные силы РФ в условиях нарушений перемирия со стороны ВСУ наносили лишь ответные удары.

