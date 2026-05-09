Армия России получила новые партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М

«Танки усилили с учетом реального боевого опыта. Главный приоритет — выживаемость машин и безопасность экипажей.

Как и в „роковые сороковые“, заводы работают на Победу. Тогда легендарный Т-34 собирали в Нижнем Тагиле, Челябинске и Омске. Сегодня эти предприятия — в составе концерна УВЗ Ростеха», — говорится в сообщении.

Т-34 был передовым танком своего времени, и сегодня Т-72, Т-80 и Т-90 успешно противостоят современным вызовам. Эти машины воплощают новые технические идеи талантливых инженеров.

Гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов отметил, что потомки будут говорить о Т-72, Т-80 и Т-90 с таким же уважением, как о Т-34.

Ремонтные бригады УВЗ работают вблизи линии боевого соприкосновения вместе с военными. Полученная информация сразу уходит конструкторам, которые постоянно работают над улучшением защитных свойств. Технику принимают офицеры военных представительств Минобороны.

