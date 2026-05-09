Россиянин переехал в Германию и возвращает в страну награды советских солдат

В ФРГ мужчина перебрался в 1990 годах вслед за родителями.

«Мы советские немцы! Все мои предки 300 лет защищали Россию, Российскую Империю, Советский Союз. Я горжусь своими предками, поэтому я иду», — рассказывал Триллер, когда участвовал в шествии «Бессмертного полка» в Москве в 2017 года.

В то время он встретился со старым другом из Карпинска, полковником запаса. Его жена рассказала, что 21-летний брат ее бабушки пропал без вести в конце апреля — начале мая 1945 год. Это было во время боев за Берлин.

«Она попросила: „Если будет возможность, не могли бы вы его поискать?“. Я вернулся из Москвы такой вдохновленный, воодушевленный, я был так рад, что в России возрождается военно-патриотическое воспитание, и сразу начал искать», — поделился собеседник.

При помощи посольства РФ и архивов Триллер нашел место, где погиб родственник жены друга, а затем его место захоронения в Берлине. И пока искал этого молодого солдата, то нашел еще четверых пропавших без вести. 9 мая 2018 года на одном из берлинских кладбищ установили памятную табличку с именами воинов.

Потом к мужчине начали обращаться другие люди, были новые находки. Каждый раз ему помогало посольство, главы городов в Германии шли навстречу. Так продолжалось до 2022 года. Но после начала СВО антироссийские настроения усилились, и с архивами работать поисковику стало тяжело.

Он рассказал, что однажды забрел на блошиный рынок и увидел там в продаже советские медали и ордена.

«В 90-е ведь многие начали скупать награды советского периода, особенно Великой Отечественной войны, и переправлять их в Германию. Тогда было очень модно купить что-то русское или советское. И когда я увидел эти ордена и медали на рынке, я понял — так быть не должно, особенно в Германии. Это наши солдаты, которые освободили мир от фашизма», — сказал Триллер.

Он также обнаружил сайт, где награды воинов СССР сбывали за немалые деньги, и решил, что по мере сил и возможностей будет покупать ордена и медали, находить их владельцев, затем их потомков и возвращать награды домой.

Всего на сегодняшний день поисковик вернул свыше 15 орденов и медалей в семьи героев. Из Германии советские награды отправились в Москву, Тулу, Волгоград, Соликамск, Пензенскую и Свердловскую области, Ставропольский край.

