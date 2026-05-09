Сотрудники Росгвардии присоединились к акции «На страже памяти» в Москве

Росгвардейцы пришли в Музей Победы на Поклонной горе — священное место, которое стало главным хранителем памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. У стен музея силовики замерли в минуте молчания и возложили цветы к Вечному огню.

В памятной акции также приняли участие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии из других регионов. География акции охватила ключевые места, связанные с героическим прошлым России: монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгоградской области, мурманский мемориал «Защитникам Советского Заполярья» («Алеша»), мемориальный комплекс «Курская дуга», Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области и другие.

Фото - © Пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы сменяли друг друга у Вечных огней и гранитных плит так же, как их предки когда-то сменяли друг друга на передовой, держа оборону. Для многих участников акция обернулась личной историей — у большинства росгвардейцев в семьях есть свои герои. Кто-то не вернулся с фронта, а кто-то прошел от Москвы до Берлина.

