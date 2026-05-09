12 тыс км на велосипеде: россиянин отправился в путешествие из Таиланда в Крым

Россиянин отправился в велопутешествие из Таиланда в Крым

35-летний россиянин Андрей отправился в велопутешествие из Таиланда в Крым, всего ему предстоит проехать 12 тыс. км, сообщает Baza .

Мужчина купил подержанный велосипед за 29 тыс. рублей, палатку, а также необходимые вещи для жизни в дороге. Дорога у путешественника займет несколько месяцев. Он проедет через пять стран.

2 мая Андрей отправился в путь с Пхукета. Он проезжает примерно по 50–70 км в день. В пути велосипедисту помогают местные жители: его угощают фруктами, дают питьевую воду, иногда даже могут пригласить на ночлег.

Часть расходов путешественнику покрывают подписчики. Благодаря поступающим донатам он иногда может переночевать в хостеле или недорогом отеле.

До Крыма мужчина планирует добираться только на велосипеде. По его словам, поездка должна помочь ему «выбраться из жизненного лабиринта».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.