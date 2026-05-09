14-летняя дочь Анны Седоковой Моника выросла копией знаменитой матери

Пользователи соцсетей активно обсуждают редкие фото российской певицы Анны Седоковой со своими детьми. Многие поклонники артистки впервые увидели ее дочь Монику, которая стала очень похожа на знаменитую мать, сообщает «СтарХит» .

Старшая дочь Седоковой Алина опубликовала в соцсетях трогательных семейных снимков. На кадрах Седокова с 21-летней Алиной, 14-летней Моникой и 9-летним сыном Гектором. Семья весело провела время в американском Бостоне.

«Вы — мои главные сокровища и смысл жизни. Люблю бесконечно», — написала 43-летняя Седокова в комментариях под постом старшей дочери.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не так часто может видеть свою среднюю дочь от бизнесмена Максима Чернявского. Девочка выросла настоящей красавицей и очень похожа на знаменитую мать.

Многие пользователи соцсетей тоже заметили сходство Моники с матерью и активно обсуждают семейные фото. «Как Моника на Аню похожа! Красотки»; «Что это за гены такие, что вся семья с обложки?»; «Моника словно клон своей матери»; «Моника такая красивая, а Ане очень идет такой стиль», — высказались поклонники.

Согласно решению суда, Моника проживает не с Седоковой, а вместе с состоятельным отцом в Соединенных Штатах. Она родилась в США и осталась там после развода родителей. Певица неоднократно пыталась оспорить решение суда, но безуспешно.

