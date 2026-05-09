Столб черного дыма: парк аттракционов загорелся в Анапе
Фото - © Телеграм-канал Baza
Пожар произошел в парке аттракционов в Анапе, над городом видно густое облако черного дыма, сообщает Baza.
Загорались покрышки в картинге, расположенном в парке аттракционов «Джунгли» на Красноармейской улице.
Огонь охватил уже свыше 200 кв. м территории. На место ЧП выехали экстренные службы.
