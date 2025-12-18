Воробьев: в Подмосковье рутинные задачи решаются за счет ИИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в программе «Итоги года» на телеканале «Россия 24» рассказал, что, несмотря на активное внедрение во всех сферах деятельности искусственного интеллекта (ИИ), безработицы в регионе не наблюдается. В настоящее время ИИ поручают выполнять только рутинные задачи, которые устарели и не интересны человеку.

Воробьев подчеркнул, что в настоящее время из 5 млн человек на учете по безработице в Подмосковье стоит только 5 тысяч человек. Компетентные органы думают над тем, как предложить этим людям интересную работу.

В регионе уже начали упразднять работу, которая безнадежно устарела. Например, деятельность кол-центров, где ранее сидели люди и выполняли скучную работу, теперь заменены на роботов, которые быстро анализируют запросы населения и находят на них ответы.

«Сейчас один робот отвечает на все интересующие вопросы: ЖКХ, медицина, образование. Дальше мы начали внедрять продукты в управы, их к концу года у нас 53. Это различные системы, которые берут на себя рутинную работу, освобождая людей. Например, читать в МФЦ один и тот же документ, но это скучное занятие. Поэтому искусственный интеллект делает это лучше, быстрее, и, соответственно, высвобождаются люди, которые могут уже реализовать себя в более сложных задачах», — сказал Воробьев.

Теперь перед властями стоит задача внедрить ИИ в каждой отрасли, в том числе в транспортной сфере, в тепло- и водоснабжении.

«Уверен, что прорыв и дальше будет в следующем году, потому что столько, сколько в этом году говорят об ИИ — ну, это обращает на себя внимание», — добавил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что благодаря развитию отечественного бизнеса регион попал в тройку лидеров по экономике и привлечению инвестиций.

Кроме развития экономики, в Подмосковье уделяется огромное внимание социальной сфере. Так, население активно расселяют из аварийного жилья, занимаются строительством современных колледжей, на которые есть большой запрос у подростков, а также строят новые медицинские центры. Благодаря запуску современного медицинского комплекса в регионе уже удалось сократить детскую смертность в стационарах на 20%.

