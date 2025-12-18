Воробьев рассказал, как Подмосковье снизило детскую смертность в больницах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в программе «Итоги года» на телеканале «Россия 24» рассказал о развитии здравоохранения в регионе. По его словам, после того, как в Подмосковье открыли Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля, детская смертность по итогу 2025 года в стационарах снизилась на 20%.

«Это был очень важный проект. Дело в том, что до поддержки президентом (Владимиром Путиным — ред.) детского центра медицинского у нас не было специализированной, технологичной больницы. И мы ее построили, она работает почти 1,5 года, 400 тыс. детишек прошли через стационары и диагностику, соответственно. 80 операций в день там делается. И важный показатель именно за этот 2025 год — детская смертность в стационарах у нас упала на 20%», — подчеркнул Воробьев.

По словам губернатора, снижение детской смертности в региональных стационарах напрямую связано с запуском и работой высокотехнологичного центра им. Рошаля. В настоящее время власти региона активно продолжают привлекать квалифицированные кадры и организовывают научно-профилактические конференции для медицинских работников. В стенах нового центра обсуждаются в том числе лучшие методики в детской медицине.

Воробьев подчеркнул, что власти не оставляют без внимания и взрослую медицину в регионе.

«У нас строится большой современный комплекс почти на 1200 коек в Балашихе, мы его откроем через 2 года, и это тоже будет прорыв, потому что на восточном направлении Подмосковья проживает 2-2,5 млн человек. И вот такой современный комплекс позволит нам дать другого качества медицинские услуги. И я уверен, врачи спасут очень-очень много жизней», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что регион попал в топ-3 российских субъектов по развитию экономики и привлечению инвестиций. По словам Воробьева, именно отечественный бизнес задает тон региональной экономике. Кроме того, власти не забывают заботиться и о население — реализуется программа расселения аварийного жилья.

