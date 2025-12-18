Воробьев: в Подмосковье идет активное расселение аварийного жилья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в программе «Итоги года» на телеканале «Россия 24» рассказал, что в Подмосковье, как и в большинстве российских регионов, еще есть аварийное жилье. Власти не просто о нем знают, а проводят комплексную работу, направленную на расселение людей в новые безопасные дома.

«Ситуация заключается в том, что до сих пор в Подмосковье, как, наверное, и в абсолютном большинстве регионов есть аварийное жилье. Это, как правило, двух-, может быть трехэтажные дома, которые были построены или в начале XX века, или максимум в середине. Наша задача — вытащить людей из трущоб, и для этого существует программа расселения аварийного жилья. Поэтому мы и строим новые дома, и выдаем сертификат, чтобы ты не ждал 2-3-4 года, пока строятся дома, а взял сертификат и уже сегодня смог на первичном рынке приобрести жилье», — сказал Воробьев.

По словам губернатора Московской области, ежегодно в рамках реализуемой в регионе программы около 9-10 тыс. человек переезжает из аварийного жилья в новые комфортные дома.

Воробьев подчеркнул, что, кроме программы расселения аварийного жилья, в области есть еще программа КРТ (комплексного развития территорий — ред.), где застройщики строят новое жилье. Часть этого жилого фонда отдается в распоряжение властей для дополнительного расселения людей в разных городах Подмосковья.

Ранее Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в тройку лидеров по развитию экономики в России, а также о том, что именно отечественное производство влияет на ее рост.

