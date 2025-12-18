Воробьев: отечественный бизнес задает тон экономике Подмосковья

В рамках программы «Итоги года» на телеканале «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работают восемь индустриальных парков, куда приходят работать инвесторы, большинство из которых — представители отечественной промышленности, и именно они задают тон экономики области.

Воробьев отметил, что большинство инвесторов в индустриальных парках, которых уже восемь на территории региона, являются российские компании. Губернатор подчеркнул, что, как правило, это молодые ребята, современные, с прекрасным техническим образованием, с успешными проектами в более локальном масштабе.

«Им нужно расширяться, и вот здесь как раз и преимущества индустриального парка. Когда они приходят на готовую инфраструктуру, экономя время и деньги, запускают свое производство. Мы, конечно, и с Индией, и с Китаем работаем. И Узбекистан, и Беларусь с нами, это важно, мы этим дорожим, но вместе с тем хочу подчеркнуть, что именно наш отечественный бизнес задает тон», — заявил Воробьев.

Пополнение кадров

В настоящее время на территории Подмосковья в работе находятся восемь индустриальных парков, где предусмотрены готовые помещения для новых производств. И инвесторы, которые заняты в промышленности, в радиоэлектронике, в химической промышленности, реализуют свои проекты.

«Поэтому наша задача дополнительно позаботиться еще о кадрах. В этих индустриальных парках мы предусматриваем колледжи, когда ребята приходят и получают свои навыки, профессию уже непосредственно на территории, где расположены эти технологичные производства», — добавил Воробьев.

По словам главы Подмосковья, этому вопросу внимание будет уделяться и дальше, потому что экономика для региона крайне важна.

Экспорт АПК

Также на сегодняшний день Подмосковье лидирует по экспорту агропромышленного комплекса (АПК) с рекордной добавочной стоимостью порядка двух тысяч долларов за тонну. Для развития этой отрасли в регионе предусмотрены меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

«На территории Подмосковья расположены четыре мощных сухих порта. По сути, это контейнеры, в которые ты можешь загрузить свою продукцию и отправить на экспорт. Это удобно, логистические затраты незначительные, и, соответственно, перерабатывающее производство, которое дает добавочную стоимость, также производится в Подмосковье. Поэтому с этих четырех портов заметный объем продукции мы имеем возможность отправлять на экспорт», — сказал Воробьев.

По словам Воробьева, власти Подмосковья стараются поддерживать предприятия, которые планируют наращивать переработку сельхозтоваропродукции, пищевой промышленности. На данный момент один из индустриальных парков — он предусмотрен именно для пищевой промышленности.

Ранее Воробьев рассказал, что Московская область вошла в тройку лидеров по экономическому росту по итогам 2025 года. В число лидеров также вошли Москва и Санкт-Петербург.

