Воробьев: новым вызовом для региона стали современные колледжи для детей

В программе «Итоги года» на телеканале «Россия 24» губернатор Московской области рассказал, что с каждым годом регион развивается и становится больше. В 2025 году в нем уже проживают 9,1 млн человек, в связи с чем у населения есть запросы как на детские сады, так и на школы. Но настоящим вызовом в социальной сфере стали колледжи для детей, которые хотят получать профессию после девятого класса.

По словам Воробьева, ежегодно население Подмосковья увеличивается на 80-100 тыс. человек. Это связано как с миграционными потоками, так и с рождаемостью. В связи с этим запрос на школы, детские сады, социальную инфраструктуру очень заметный.

В 2025 году в Подмосковье были построены 30 школ и 29 детских садов, но одним из главных вызовов стали современные колледжи.

«Вот я сказал, что в индустриальных парках колледжи строим, и параллельно модернизируем существующие. Почему? Потому что, часто спрашивая детей, буквально на днях я вручал паспорта 14-летним девчонкам и мальчишкам, спросил: „Вы планируете в 10-й класс или в колледж?“ И вы знаете, большинство, а именно 6 из 10 сегодня выбирают колледж. Я спросил, почему вы идете в колледж? Не сдавать ЕГЭ, возможность работать, возможность получить опыт и дальше — следующий этап жизненного пути, уже поступить в университет», — рассказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что власти видят в XXI веке большой запрос на IT-специальности, на специальности, которые предполагают работу преимущественно головой. Этот спрос, считает Воробьев, необходимо удовлетворять максимально.

«Детские сады — да, школы строим. Но вот вызов, о котором я сегодня хотел сказать, и мы видим этот вызов от наших детей — это колледж», — добавил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что регион попал в тройку лидеров по развитию экономики в том числе потому, что на его территории работает восемь индустриальных парков. Власти Московской области не забывают о том, что отечественному бизнесу нужны будут квалифицированные сотрудники, поэтому на территории вышеуказанных парков начинают работать в том числе колледжи.

Также Воробьев рассказал, как в регионе удалось снизить детскую смертность в стационарах и о важности программы по расселению аварийного жилья.

