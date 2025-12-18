Воробьев объяснил, почему в Подмосковье сокращается число точек продажи алкоголя

В программе «Итоги года» на телеканале «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал в том числе сложную тему — продажа алкогольной продукции. Глава региона подробно объяснил, почему стали сокращаться точки реализации такой продукции, а также каким образом теперь будет работать сфера торговли в целом.

«Каждая семья в новом микрорайоне или в сложившейся застройке хочет, чтобы и дети, и сама семья чувствовала себя безопасно. И вот тогда, когда засилье точек, которые продают алкоголь, причем двери которых выходят во двор, ну, это беда. И об этом нам сказали жители в самых разных городах», — рассказал Воробьев.

По словам губернатора Подмосковья, проанализировав собранную информацию, было решено принять закон, который запрещает продавать алкоголь в магазинах, которые находятся во дворах многоквартирных домов.

Власти также проанализировали удаленность торговых точек, где реализуется алкогольная продукция, от социальных объектов. После этого было принято решение ввести жесткую норму, которая предполагает запрет продажи алкоголя на расстоянии 100 метров от социально значимых объектов.

«Считаем это важным, у нас есть огромные и успешные сети (торговые — ред.) и „Магнит“, и „Пятерочка“, и разные другие, пожалуйста. Если вдруг есть повод, ты можешь купить там все, что ты хочешь. Но вот забегаловки — это не наш выбор и не выбор наших жителей», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что региональные власти поддерживают торговлю и ничего не имеют против нестационарных точек, но если они работают легально, в том числе соответствуют всем установленным законом нормам и оплачивают налоги.

«Все нестационарные ларьки, которые безнадежно устарели, которые не соответствуют требованиям, мы просто убираем. И что происходит? Тот, кто хочет дальше работать в этой сфере, инвестирует в современные комплексы и спокойно, качественные услуги предоставляет по торговле нашим жителям», — заключил Воробьев.

Ранее Воробьев рассказал, что благодаря развитию российского бизнеса в Подмосковье регион попал в число регионов по самой развитой экономике. Однако не только эта область развивается. Власти Московской области уделяют большое внимание аварийному жилью, которое активно расселяют. Также в области строят колледжи для детей, открывают новые больницы, а рутинные задачи во всех сферах деятельности начали передавать искусственному интеллекту, следя за тем, чтобы не рос уровень безработицы, а люди начинали реализовывать себя в более интересных областях занятости.

