Правительство РФ: родственникам погибших при крушении Ан-24 окажут помощь
Фото - © скриншот/Авиакомпания «Ангара»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Тынде, сообщает пресс-служба кабмина.
В ближайшее время на место ЧП вылетят министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Для ликвидации последствий авиакатастрофы в регионе задействованы все экстренные службы. Родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. Еще планируется провести работу по выплате компенсаций.
В Тынде открыт телефон горячей линии МЧС РФ из-за крушения самолета: 8 (4162) 53-99-99.
Росавиация сейчас решает вопрос доставки в Тынду родственников пассажиров рейсами отечественных авиакомпаний.
24 июля в 07:05 по московскому времени при заходе на посадку самолет Ан-24 пропал с радаров. На борту были 42 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет рухнул в нескольких километрах от аэропорта Тынды.
Кроме того, был опубликован список пассажиров рухнувшего Ан-24. В нем летела годовалая девочка с мамой, семья врачей, известный хирург.