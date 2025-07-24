Правительство РФ: родственникам погибших при крушении Ан-24 окажут помощь

В ближайшее время на место ЧП вылетят министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Для ликвидации последствий авиакатастрофы в регионе задействованы все экстренные службы. Родственникам погибших окажут всю необходимую помощь. Еще планируется провести работу по выплате компенсаций.

В Тынде открыт телефон горячей линии МЧС РФ из-за крушения самолета: 8 (4162) 53-99-99.

Росавиация сейчас решает вопрос доставки в Тынду родственников пассажиров рейсами отечественных авиакомпаний.

24 июля в 07:05 по московскому времени при заходе на посадку самолет Ан-24 пропал с радаров. На борту были 42 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет рухнул в нескольких километрах от аэропорта Тынды.

Кроме того, был опубликован список пассажиров рухнувшего Ан-24. В нем летела годовалая девочка с мамой, семья врачей, известный хирург.