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Найден горящий фюзеляж пропавшего Ан-24 в Амурской области

Спасатели уже отправились к месту ЧП.

В ГУ МЧС РФ по Амурской области работает телефон горячей линии по данному происшествию: 8 (4162) 53-99-99.

По данным «Интерфакса», обломки самолета найдены в 15 км от Тынды.

В четверг пассажирский самолет Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов рассказал, что на борту были 43 пассажира и 6 членов экипажа. Для поисков задействованы необходимые силы и средства. Связь с самолетом пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту.